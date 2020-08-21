Кузбасс остается в «красной зоне» регионов по COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кузбасс вошел в число регионов, где ситуация с коронавирусом по-прежнему остается сложной. Всего таких регионов в России 12.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сгруппировал все регионы России по цветал, каждый из которых соответствует определенному значению индекса заболеваемости. Согласно этому индексу, Кузбасс входит в число регионов, которые находятся в «красной», самой опасной зоне.

- В «красной» зоне остались 12 регионов: Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Курганская область, Алтайский край, - приводит РИА Новости слова Тавадяна.

Рассчитанный по методике Роспотребнадзора индекс репродукции инфекции показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Считается, что если индекс меньше единицы, то уровень заболеваемости снижается, а если больше – растет.

Отметим также, что наши ближайшие соседи – Томская и Новосибирская области – находятся в желтой зоне, то есть, здесь ситуация с коронавирусом стабильнее, чем в Кузбассе.