В Кузбассе сохранилось требование 14-дневной изоляции для трудовых мигрантов Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Роспотребнадзор Кемеровской области опубликовал распоряжение, которое снимает ряд ограничений при въезде на территорию региона. Из действовавших ранее требований сохранилось только одно – оно касается трудовых мигрантов.

Документ опубликован на сайте ведомства 20 августа. Он отменяет принятый ранее документ, касающийся прохождения 14-дневной изоляции лицам, прибывающим на территорию Кузбасса авиарейсами.

Постановлением Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области Евгения Окса, требование об обязательной двухнедельной изоляции теперь сохраняется только для одной категории граждан.

-Требования об обеспечении обязательной 14-дневной изоляции для граждан, прибывающих в Кемеровскую область – Кузбасс как из-за границы Российской Федерации, так и из других субъектов Российской Федерации, отменены для всех категорий граждан, за исключением иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, - рассказали в Роспотребнадзоре.

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