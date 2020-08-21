91 человек заразился коронавирусом за сутки в Кузбассе

Оперштаб сообщил о новых заболевших коронавирусом за сутки в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным оперативного штаба области, на утро 21 августа еще у 91 человека выявлена новая коронавирусная инфекция. Таким образом, общее число заболевших достигло 5582 человек.

Также стало известно, что 97 пациентов выписаны из больниц - их тесты показали отрицательные результаты. Всего с середины марта в области выздоровели 3845 человек.

К сожалению, выросло число умерших. Как рассказали в оперштабе, скончался один пациент: у мужчины 1934 года рождения из Кемерова на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Сейчас медицинскую помощь в регионе получают 1694 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5783 человека.

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