Рабочий упал с высоты на стройплощадке в Кемерове Фото: Иван ВИСЛОВ

Чрезвычайное происшествие случилось накануне в Кемерове. Здесь на строительной площадке с высоты упал рабочий.

Как стало известно, на строительной площадке Ледового дворца «Кузбасс», которая находится на проспекте Притомском, с высоты около трех метров упал 52-летний строитель. При падении мужчина получил травмы.

- В состоянии средней степени тяжести он был госпитализирован в стационар, где в данный момент ему оказывают всю необходимую помощь, - сообщает пресс-секретарь Кемеровского областного центра медицины катастроф Антон Дужик.

Сейчас состояние строителя стабильное, он находится под наблюдением врачей. Жизни мужчины в настоящий момент ничего не угрожает.

Напомним, это не первое ЧП, которое случилось на данной стройплощадке. Так, 14 августа здесь произошел пожар. Официально его причиной названо возгорание, случившееся во время сварочных работ от попадания искры на подложку из пенопласта напольного покрытия первого этажа.

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