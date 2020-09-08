На Кузбасс надвигается сильная магнитная буря Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

На Кузбасс надвигается сильная магнитная буря. Из-за неблагоприятной обстановки у метеочувствительных людей может случиться недомогание.

Об изменениях геомагнитной обстановки сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН).

Согласно графику, в ближайшие дни жителям региона беспокоиться не стоит - сильных магнитных колебаний не предвидится. А вот с 25 по 29 сентября магнитосфера будет возбужденной. Пик геомагнитной активности придется на воскресенье, 27 сентября.

Пик придется на 27 сентября. Фото: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева

Риску почувствовать себя плохо будут подвержены люди, страдающие хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилые и беременные. В связи с этим необходимо заранее спланировать день, по возможности избегать нагрузок и запастись необходимыми лекарствами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кузбассе выпал первый снег

В Кузбассе в субботу, 5 сентября, выпал первый снег. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.(подробности)

На неделе в Кузбассе потеплеет до +19 градусов

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на неделю в Кузбассе. Жителей региона ждет неожиданное тепло. (подробности)