Когда в Кузбассе начнут прививать от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первые дозы вакцины от коронавируса придут в Кузбасс уже в ноябре. Сколько будет доз и кто их получит, рассказала первый замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

- По предварительным данным, на Кузбасс выделяется 4100 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Ожидаемый срок поставки – в ноябре 2020 года, - отметила Елена Зеленина.

В первую очередь, первыми вакцину получат работники образовательных учреждений, медицинские работники, так как именно они чаще всех контактируют с большим количеством людей. Предполагается, что в дальнейшем поступят новые партии вакцины, которые позволят привить всех, кто захочет это сделать.

В свою очередь замгубернатора по вопросам социального развития Алексей Цигельник отметил, что вакцинация проходит третью стадию испытаний, во время которой выявляются как возможные побочные эффекты, так и действенность вакцины для разных этнических групп. Также замгубернатора отметил, что эти 4100 доз вакцины получат лишь те, кто изъявит желание.

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