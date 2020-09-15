В Междуреченске нашли части тела расчлененного мужчины. ФОТО: vk.com, "Говорящий Междуреченск"

Страшную находку - пакеты с якобы частями тела - обсуждают кузбассовцы в соцсетях. О найденных пакетах сообщают местные паблики.

Кузбассовцы обсуждают в социальных сетях сообщение о том, что во дворе одного из домов по улице 50 лет Комсомола в Междуреченске в мусорном баке обнаружены части тела человека. В подтверждение автор поста выложил фотоснимки: перевернутые баки, пакеты и собравшиеся во дворе дома люди.

Кузбассовцы тут же предположили, что найдены останки тела мужчины, которого обнаружили 11 сентября. Некоторые комментаторы тут же отметили: «Хорошо, если это действительно его части тела, а не другого человека...» Другие тут же подхватили и стали в подробностях рассказывать, что именно нашли и кем был убиенный и его убийцы. Впрочем, нашлись и те, кто заявил, что никакого тела не было, а в мусорном баке обнаружили «одеяло и кеды».

В следственном управлении СК РФ по Кемеровской области опровергли информацию о найденных останках.

- Никакого тела или его фрагментов во дворе дома обнаружено не было, - отметили в пресс-службе ведомства.

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