Оперштаб Кузбасса назвал территории с новыми случаями коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативный межведомственный штаб Кузбасса назвал территории с новыми случаями заболевания коронавирусом. Данные опубликованы по состоянию на утро, 20 сентября.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 130 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово — 30, Белово — 18, Прокопьевск — 17, Междуреченск — 14, Анжеро-Судженск — девять, Новокузнецк — семь, Березовский — шесть, Киселевск — пять, по три в Ленинске-Кузнецкиом, Мысках и Беловском районе. Также по два случая заболевания выявлено в Краснобродском, Мариинском, Прокопьевском и Яшкинском районах, Кемеровском и Промышленновском муниципальных округах. По одному случаю заболевания зафиксировано в Осинниках, Ленинск-Кузнецком и Топкинском муниципальных округах.

Всего на данный момент в Кузбассе выявлено 8580 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 6304 человека выздоровели, в том числе, 51 – за прошедшие сутки. Скончалось 87 пациентов. В больницах под наблюдением врачей находятся 2189 человек, еще 2561 остается на 14-дневной изоляции.

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