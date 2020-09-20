В Новокузнецке продовольственная ярмарка пройдет несмотря на режим самоизоляции Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новокузнецке, несмотря на введенный для лиц старше 65 лет режим самоизоляции, пройдет массовое мероприятие - продовольственная ярмарка. Она запланирована на 26 сентября.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, сезонные ярмарки и торговые площадки уже работают в каждом районе - их в городе насчитывается 21.

В Центральном районе и Куйбышевском действует по четыре ярмарки, в Кузнецком – две, в Оржоникидзевском – девять, Новоильинеском и Заводском – по одной торговой зоне. Они работают с 9.00 до 20.00 часов.

А на Площади общественных мероприятий Центрального района в выходные дни вновь организуются универсальные городские ярмарки.

-Ближайшая, посвященная Дню уважения к старшему поколению, пройдет 26 сентября с 10.00 до 16.00 часов. Жители могут приобрести все группы продовольственных товаров, с/х продукции, найти качественный посадочный материал для своих садово-огородных участков. Здесь будет работать порядка 100 точек, - сообщили в мэрии.

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