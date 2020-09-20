Для кузбассовцев старше 65 лет ввели особые часы посещения в магазинах Фото: Артем КИЛЬКИН

В некоторых городах Кузбасса для пожилых людей старше 65 лет ввели особые части для посещения магазинов. Это связано с рисками распространения коронавирусной инфекции.

О новой мере сдерживания инфекции рассказал глава Анжеро-Судженска Александ Рыбалко.

-Магазины - одно из самых главных мест, где происходят заражения. Считаю правильным, что крупные сетевые торговые точки пытаются разделить поток покупателей и вводят особые «часы для пенсионеров», - написал градоначальник в своем Instagram.

Он отметил, что в ряде крупных торговых сетей ежедневно с 8.00 до 11.00 действуют льготы для пенсионеров, предоставляются скидки. «Сейчас мы решаем вопрос с руководителями розничной торговли о предоставлении аналогичных льгот в других магазинах города. Настоятельно прошу старшее поколение отказаться от посещения магазинов в «часы пик», - добавил Александр Рыбалко.

Аналогичную практику подтвердил и глава Киселевска Максим Шкарабейников. По его словам, многие продуктовые магазины и торговые сети выделили приоритетные часы для пенсионеров в утреннее время будних дней.

-Других покупателей просят по возможности воздержаться от посещения магазинов в это время, - отметил мэр. - Такая мера призвана обезопасить пожилых граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции. Так как за последние месяцы количество заболевания граждан в возрасте 65 плюс стремительно растет.

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