Рамки-распылители, щитки и специальные обсерваторы: как предприятия Кузбасса работают при коронавирусе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями промышленных, угольных и пассажирских предприятий. Они рассказали, какие меры внедряют при работе в условиях коронавируса.

Как отметил Андрей Панов, совещание было проведено по поручению губернатора из-за роста заболеваемости в регионе. На нем с предприятиями еще раз обсудили необходимость четкого соблюдения мер профилактики – это социальная дистанция, измерение температуры, регулярная дезинфекция, ношение защитных масок и так далее.

На совещании компании поделились и своим опытом по организации рабочео процесса в условиях пандемии. Например, представители одной из угольных компаний юга области на входе в АБК установили кабинки дезинфекции, а в дополнение к маскам для работников закупили защитные щитки. Еще одна крупная угольная компания начала закупать специальные рамки, распыляющие в виде холодного пара хлоргекседин. Их установят на входах в здания. Кроме того, ею организовано собственное производство бактерицидных рециркуляторов – эти устройства работники, в том числе, могут приобрести для установки у себя дома.

- В ряде компаний уже оборудованы специальные обсерваторы, куда до осмотра врачом помещаются сотрудники с симптомами ОРВИ, и выделен отдельный транспорт для перевозки заболевших в медучреждения, - отметил замгубернатора. - Таким образом, на рабочих местах принимаются многочисленные меры профилактики заражения коронавирусом. Важно, чтобы и вне работы все ответственно относились к своему и чужому здоровью, соблюдая рекомендации Роспотребнадзора.

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