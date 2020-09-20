Эксперты рассказали, кому в Кузбассе поставят прививку от коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кузбассовцы начали активно прививаться от гриппа. При этом сегодня в этом направлении работают не только поликлиники, но и специальные передвижные пункты. Только за три дня в 17 специально курсирующих по области оборудованных автобусах здоровья и передвижных ФАПах прививки поставили 2,5 тысячи человек. А всего от гриппа по состоянию на 17 сентября в Кузбассе привито 310 842 человека, в том числе 89 232 детей.

Однако многих сегодня волнует вопрос – когда начнут вакцинировать от коронавируса и кому, в первую очередь, положена прививка. Разбираемся вместе с экспертами.

Что представляет собой вакцина

Вакцина под названием «Спутник V» разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. В регионы она пока будет доставляться в пилотном режиме.

- Вакцина будет поступать в регионы небольшими партиями, буквально по 40-45 доз, в том числе это сделано и для оценки логистической цепочки ее поступления от производителя до региона с учетом особенностей хранения, - пояснила первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

Иными словами, сначала регионы должны оценить, чтобы же собой представляет препарат, прежде чем принимать большие партии. Тем более, что у вакцины действительно есть особенности.

Основная заключается в том, что перевозится и хранится она при температуре -18 градусов, в то время как, например, вакцины, которые использовались раньше, хранились в холодильных установках при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия, пояснила замминистра.

Кого привьют в первую очередь

В первую очередь, как и в случае с вакциной против гриппа, привьют тех, кто много общается с людьми и потому находится в группе риска – это медицинские работники и педагоги. Вакцина, к слову, двукратная - ее будут ставить каждому два раза с перерывом в 21 день.

Кстати, если до этого человек уже проходил вакцинацию против гриппа, то вакцину от коронавиурса можно ставить не ранее, чем по истечению 30 дней.

Будет ли вакцинация принудительной для населения

Нет, специалисты заверили, что о принудительной вакцинации речи не идет – все будет проходить в добровольном порядке.

Есть ли списки добровольцев для исследования вакцины

Пока в регионе таких списков нет, но в минздраве обещают сообщить, когда они появятся. Все будет зависеть от сроков и объемов поставки вакцины. Добровольцам, к слову, будет предложено вести специальный дневник по самочувствию, поскольку клинические испытания вакцины еще не окончены – они проходят третий этап.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рамки-распылители, щитки и специальные обсерваторы: как предприятия Кузбасса работают при коронавирусе

Заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями промышленных, угольных и пассажирских предприятий. Они рассказали, какие меры внедряют при работе в условиях коронавируса.(подробности)

Минздрав назвал сроки поставки вакцины от коронавируса в Кузбасс

В минздраве области назвали сроки поставки вакцины от коронавируса в Кузбасс. Также специалисты рассказали, кого будут прививать в первую очередь. (подробности)

В Кузбассе от коронавируса умерли пять работников медучреждений

В Кузбассе выросло число медиков, скончавшихся от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает минздрав области. (подробности)

Будут ли штрафовать кузбассовцев старше 65 лет за нарушение самоизоляции

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, будет ли выписываться штраф людям старше 65 лет за нарушение режима самоизоляции. Для данной возрастной категории он был введен в регионе с 17 по 30 сентября. (подробности)

Коронавирус выявлен в 25 школах Кузбасса

В Кузбассе коронавирусная инфекция выявлена уже в 25 школах. В общей сложности зафиксированы 34 случая заболевания среди учеников, педагогов и работников образовательных учреждений. (подробности)

Закроют ли снова кафе и торговые центры в Кузбассе

Начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Маргарита Новоселова рассказала, закроют ли снова в Кузбассе кафе и торгово-развлекательные центры. (подробности)

Роспотребнадзор сообщил о нескольких вспышках коронавируса в Кузбассе

В Роспотребнадзоре рассказали о вспышках коронавируса, которые произошли в Кузбассе за прошедшую неделю. В ходе еженедельного брифинга по ситуации с коронавирусом подробности об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального ведомства Маргарита Новоселова. (подробности)