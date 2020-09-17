В Кузбассе от коронавируса умерли пять работников медучреждений Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе выросло число медиков, скончавшихся от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает минздрав области.

Как рассказала 17 сентября в ходе брифинга замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина, сейчас помощь пациентам с коронавирусом оказывают 23 434 медицинских работника, из них около пяти тысяч - это врачи, остальные - младший и средний медицинский персонал. Это в отделениях, которые предназначены непосредственно для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и отделениях-«ловушках».

Как стало известно, по состоянию на 14 сентября уже заразились 480 работников медицинских учреждений, из них 407 медиков, сообщила Елена Зеленина. Она добавила, что зафиксированы два случая смерти среди медицинских работников и еще три среди других работников медицинских учреждений.

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