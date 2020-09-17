Минздрав назвал сроки поставки вакцины от коронавируса в Кузбасс Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Минздраве области назвали сроки поставки вакцины от коронавируса в Кузбасс. Также специалисты рассказали, кого будут прививать в первую очередь.

Как сообщили заместитель министра здравоохранения Елена Зеленина в ходе брифинга в четверг, вакцина поступит в Кузбасс после 21 сентября.

- Вакцина будут поступать в регионы небольшими партиями буквально по 40-45 доз, в том числе, это сделано и для оценки логистической цепочки ее поступления от производителя до региона с учетом особенностей хранения, — объяснила замминистра.

Основная особенность заключается в том, что вакцина перевозится и хранится при температуре -18 градусов, в то время, как например, вакцины, которые использовались раньше, хранились в холодильных установках от 2 до 8 градусов Цельсия.

Также на сегодняшний день известно, что после вакцинации против гриппа должно пройти 30 дней, только после этого можно ставить вакцину от коронавируса. Между введением первого и второго компонента должен пройти 21 день.

Как предусматривалось и ранее, в первую очередь вакцину против коронавируса будут ставить медработникам, рассматривается вопрос о привитии педагогов. Ни о какой принудительной вакцинации речи не идет, подчеркнула Елена Зеленина.

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