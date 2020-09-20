Трехдневные поиски пропавших грибников в Кузбассе закончены. Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Волонтеры сообщили об окончании поисков пропавших в Кузбассе двух грибников. Они длились трое суток – с 17 сентября.

Активисты поисков-спасательного отряда «Лиза Алерт» на своей официальной странице в социальных сетях сообщили, что завершены поиски двух грибников 72-х и 32-х лет, которые пропали в четверг, 17 сентября в селе Оселки в Прокопьевском районе.

Утром в понедельник волонтеры сообщали о том, что поиски ведутся и остро не хватает людей, готовых принять в этом участие, а также водителей-добровольцев, которые могли бы доставить спасателей на место поиска. Однако уже в обед на сообщение в форуме от желающих присоединиться к спасательной операции появился ответ: «Стоп поиск! Идет эвакуация», а чуть позже спасатели подтвердили – мужчины живы и находятся вне опасности: "Найдены, живы. Спасибо всем откликнувшимся на поиск!"

Стоит отметить, что поиски завершились вовремя. Понедельник, 21 сентября будет последним в этом году теплым днем в Кузбассе, следом за ним придут холода и дожди, из-за которых пребывание в лесу заблудившихся грибников и охотников становится еще более опасным.