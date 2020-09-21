В Кузбассе за сутки зафиксировали 124 новых случая коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе на утро, 21 сентября, зафиксировано 124 новых случая заболевания коронавирусом. об этом сообщает оперативный межведомственный штаб области.

Также стало известно, что выздоровели 28 пациентов – их тесты показали отрицательные результаты. Все после заболевания коронавирусом выздоровело 6332 человека с начала пандемии.

К сожалению, еще два пациента за минувшие сутки скончались. У мужчины 1949 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкологического заболевания. У мужчины 1983 года рождения из Анжеро-Судженска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы.

- Итого в инфекционных больницах Кузбасса находятся 2283 больных коронавирусом, - сообщает штаб. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2360 человек.

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