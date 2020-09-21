Еще два пациента с коронавирусом умерли в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки выросло число случаев летального исхода среди пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус.

На утро 21 сентября стало известно еще о двух случаях смерти среди пациентах, у которых ранее тесты на коронавирус оказались положительными. Теперь общее число смертей достигло 89 человек.

- Скончались два пациента. У мужчины 1936 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, - сообщает областной межведомственный штаб. - У женщины 1949 года рождения из Гурьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы.

Отметим также, что за минувшие сутки диагноз подтвердился у 124 житеелй Кузбасса. Таким образом, общее число заболевших достигло 8704 человек.