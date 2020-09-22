В каких новокузнецких магазинах для пенсионеров выделено особое время Фото: Артем КИЛЬКИН

Согласно распоряжению, подписанному губернатором Сергеем Цивилевым, людям в возрасте старше 65 лет рекомендуют соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса. Для того, чтобы обезопасить представителей старшего поколения от возможного заражения, некоторые новокузнецкие магазины выделили специальное время именно для пожилых людей.

Так, с понедельника по пятницу с 08.00 до 12.00 в супермаркетах «Мария-Ра» действуют «Счастливые часы», когда многие товары можно приобрести со скидкой.

В течение всей рабочей недели с момента открытия и до 11.00 предоставляют скидку в 10 процентов на продукты питания супермаркеты «Магнит».

В магазинах «Пятерочка» с понедельника по пятницу с 08.00 до 13.00 также выделено время «Счастливые часы», когда люди старше 65 лет могут приобрести все необходимое со скидкой. А по средам скидка в 10 процентов предоставляется с 11.00 до 15.00.

Супермаркеты «Ярче не выделяют особого времени для пенсионеров, однако здесь организована ежедневная бесплатная курьерская доставка до квартиры. Уточнить условия можно здесь.

Рекомендованное время для людей старше 65 лет есть и в гипермаркетах «Лента» - с 08.00 до 11.00. в это время действует социальная карта на весь ассортимент и выделены кассы специально для пожилых людей.

В гипермаркетах «Метро» и магазинах «Фасоль» действует доставка продуктов для пенсионеров.