На месте снесенного здания медакадемии в Кемерове построят жилой дом. Фото: Инцидент Кузбасс| Instagram

На месте сгоревшего, а после этого снесенного здания корпуса медакадемии в Кемерове будет построен жилой многоквартирный дом. Распоряжение об этом подписал глава города Илья Середюк 14 сентября.

«Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 42:24:0301013:273, расположенного в Кировском районе города Кемерово, улица 40 лет Октября, 6 - «среднеэтажная жилая застройка», территориальная зона застройки многоэтажными многоквартирными домами», - говорится в официальном документе.

Напомним, что старый четырехэтажный корпус КемГМА на улице 40 лет Октября сгорел еще летом 2015 года, и до этого года гнетущий каркас омрачал городской пейзаж. Более того, по словам местных жителей, здание облюбовали бомжи и наркоманы. Снос корпуса начался в ноябре 2019 года и окончательно завершился в мае. К работам удалось приступить только после того, как губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обратился в федеральные органы с просьбой перевести здание на баланс муниципалитета.

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