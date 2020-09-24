С 8 октября в Кузбассе начнут испытывать вакцину от коронавируса на добровольцах Фото: Олег ЗОЛОТО

В Минздраве региона сообщили, когда начнется испытание вакцины от коронавируса на добровольцах. Ожидается, что прививки ограниченному кругу лиц начнут ставить с 8 октября.

В кемерове прошел брифинг, посвященный ситуации с коронавирусом. О том, что в Кузбасс в конце прошлой недели поступила первая партия вакцины, рассказали первый замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

-В регион поступила первая, очень небольшая, партия отечественной вакцины «Спутник V», которая разработана центром «Гамалея». Вакцина поступила на склад и прошла все необходимые карантинные мероприятия. В дальнейшем мы начнем прививать первых добровольцев. В качестве них предложено вытсупить медработникам, и мы уже собрали списки потенциальных добровольцев с медорганизаций области. – сообщили Елена Зеленина.

Она также отметила, что к вакцинации есть определенные требования. Так, человек должен быть обязательно зарегистрирован на портале Госуслуг, где в течение двух месяцев будет вести дневник самочувствия. Также перед вакцинацией должно пройти не менее 30 дней после того, как была поставлена какая-то иная вакицна, например, от гриппа. Поэтому вакцинация добровольцев от коронавируса начнется не ранее 8 октября.

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