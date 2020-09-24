В Кузбассе принудительно госпитализировано 26 человек с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе с начала пандемии принудительно госпитализировано 26 человек, заболевших коронавирусом. такое решение вынес суд.

В четверг, 24 сентября, в ходе брифинга по эпидемической ситуации в регионе представители Роспотребнадзора, сколько человек в регионе пришлось отправить на лечение в принудительном порядке.

-За весь период пандемии управлением Роспотребнадзора было составлено 33 иска о принудительной госпитализации, 26 было удовлетворено судом, - рассказала и начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарита Новоселова.

По ее словам, при обнаружении заболевания лечение в стационаре обязательно для тех, с кем вместе проживают лица старше 65 лет, медики или люди с хроническими заболеваниями.

В свою очередь замминистра здарвоохранения Кузбасса Елена Зеленина подчеркнула, что решение о принудительном лечении может принять только суд. при этом человек может нарушить противоэпидемиологические правила и покинуть стационар, и у специалистов нет возможности его задерживать.

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