В Кузбассе выросло число заболевших коронавирусом медработников Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кузбассе за минувшую неделю выросло число медицинских работников, заболевших коронавирусом. об этом сообщает областной Минздрав.

Как рассказала в ходе брифинга замминистра ведомства Елена Зеленина, на прошлой неделе было зафиксировано 426 случаев заболеваний медработников, на этой – уже 441. При этом, чаще всего заболевают работники первичного звена.

-По скорой медицинской помощи у нас 144 человека, врачи — 65, водители — пять, - сообщили Елена Зеленина. – При этом спцеиалисты, работающие в ковидных госпиталях, болеют реже, так как здесь помимо самоконтроля за требованиями перед входом в «красную зону», в том числе, правильном использовнаием СИЗ, присутсвует и сторонник контроль. То есть, есть специалист, который смотрит, правильно ли одет медик перед работой с зараженными.

Выше всего риск заболеть у тех, кто работает с большим потоком пациентов, в том числе, с отсутствием симптомов. Это как раз врачи скорой помощи и работники поликлиник.

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