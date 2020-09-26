Магнитные бури в Кузбассе идут на спад Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Магнитные бури в Кузбассе идут на спад. После 27 сентября геомагнитная ситуация в регионе окончательно стабилизируется.

Напомним, что ранее Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) об изменениях геомагнитной обстановки в конце сентября. В период с 25 сентября магнитосфера находилась в возбужденном состоянии, а пик геомагнитной активности должен прийтись на воскресенье, 27 сентября.

После этого, согласно обновленным данным, ситуация нормализуется.

Геомагнитная обстановка стабилизируется. Фото: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН)

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