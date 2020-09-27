Появилось видео с места пожара в магазине «Бегемаг» в Кемерове Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Кемерове вечером 26 сентября в одном из магазинов произошел пожар. Что сейчас происходит в «Бегемаге» на Сарыгина, очевидцы сняли на видео.

Очевидцы запечатлели на камеру последствия пожара в кемеровском магазине «Бегемаг». В течение некоторого времени после ЧП он не будет работать – об этом сообщает объявление, которое вывесили на двери магазина.

- Вечером я услышала сначала какой-то шум, потом звуки сирены и как будто кто-то стекло разбил, а потом запахло гарью, - рассказала одна из жительниц расположенного рядом дома.

Сейчас на первом этаже здания, где находится магазин, действительно разбиты стекла. Сотрудники разбирают товар, который находился в торговом зале во время пожара, проветривают помещение и пока не готовы вновь принимать покупателей.

Напомним, пожар случился вечером 26 сентября. От огня пострадало торговое оборудование на площади 10 квадратных метров. Сейчас специалисты устанавливают точную причину произошедшего, в качестве одной из версий рассматривают нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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