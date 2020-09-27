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Появились фотографии с места пожара в кемеровском магазине «Бегемаг»

Снимками с места пожара делятся очевидцы
Екатерина РОМАНОВА
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Появились фотографии с места пожара в кемеровском магазине «Бегемаг»

Появились фотографии с места пожара в кемеровском магазине «Бегемаг»

Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Один из популярных среди местных жителей магазинов сгорел накануне вечером в Кемерове. Очевидцы поделились снимками с места ЧП,

На кадрах, сделанных очевидцами, запечатлены последствия пожара. Оконные рамы повреждены, стекла выбиты. На двери же магазина висит объявление, извещающее о том, что магазин временно не работает и где находится ближайший магазин этой сети. Также на снимках запечатлено то, как в сотрудники магазина разбирают помещение после пожара.

Сотрудники магазина разбирают вещи.

Сотрудники магазина разбирают вещи.

Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Напомним, пожар произошел около половины десятого вечера в магазине на улице Саргыгина. Сигнал на пульт диспетчера поступил в 21.21, а в 21.35 возгорание уже было полностью ликвидировано. На момент пожара в магазине находились люди, которые смогли самостоятельно эвакуироваться. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Этот магазин закрыт, но есть другой

Этот магазин закрыт, но есть другой

Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

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