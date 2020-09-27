Появились фотографии с места пожара в кемеровском магазине «Бегемаг»
Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
Один из популярных среди местных жителей магазинов сгорел накануне вечером в Кемерове. Очевидцы поделились снимками с места ЧП,
На кадрах, сделанных очевидцами, запечатлены последствия пожара. Оконные рамы повреждены, стекла выбиты. На двери же магазина висит объявление, извещающее о том, что магазин временно не работает и где находится ближайший магазин этой сети. Также на снимках запечатлено то, как в сотрудники магазина разбирают помещение после пожара.
Сотрудники магазина разбирают вещи.
Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
Напомним, пожар произошел около половины десятого вечера в магазине на улице Саргыгина. Сигнал на пульт диспетчера поступил в 21.21, а в 21.35 возгорание уже было полностью ликвидировано. На момент пожара в магазине находились люди, которые смогли самостоятельно эвакуироваться. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
Этот магазин закрыт, но есть другой
Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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