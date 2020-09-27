В Кемерове сгорел магазин "Бегемаг" Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Вечером 26 сентября в Кемерове сгорел один из популярных магазинов на улице Сарыгина. Магазин находился на первом этаже многоэтажного дома.

Последствия ночного пожара очевидцы сняли на видео. Камера зафиксировала, поврежденные оконные рамы, разбитые стекла, а сами очевидцы сообщили о том, что в магазине разбирают вещи после пожара.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России, о пожаре в ведомство сообщили в 21.21. 28 человек и восемь единиц техники незамедлительно отправились на место ЧП. С огнем удалось справиться очень быстро: уже в 21.35 он был ликвидирован. Однако пожарным потребовалось еще время, чтобы не допустить повторного возгорания и обезопасить жизни тех, кто живет в этом доме.

- В помещении горело торговое оборудование на площади 10 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Сейчас специалисты устанавливают точную причину произошедшего, в качестве одной из версий рассматривают нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.