Утром туманным началась последняя неделя сентября в Кузбассе Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Последнее тепло на прощание дарит сентябрь кузбассовцам. Так, утром в понедельник, 28 сентября, в регионе туманно, однако день обещает быть теплым.

Густой шапкой тумана накрыло Кузбасс утром 28 сентября. Его наблюдают жители как севера региона - в Кемерове, так и жители юга - в Новокузнецке. Однако туман не помешал отправиться в путь самолетам, вылеты которых были назначены на утро понедельника. Все московские рейсы - а именно их вылет приходится на раннее утро - из обоих городов вылетели если не точно по расписанию, то с минимальной задержкой в несколько минут.

Туман в Кемерове. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

К слову, согласно народной примете, туманное утро обещает, что день будет теплым и солнечным. Это подтверждают и прогнозы синоптиков. Так, на 28 сентября специалисты Кемеровского гидрометцентра прогнозируют +9… +14 градусов тепла, преимущественно без осадков, однако с переменной облачностью. Скорость западного ветра не превысит 3-8 метров в секунду.

В Новокузнецке туман разошелся быстрее, чем в Кемерове. Фото: Екатерина РОМАНОВА

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