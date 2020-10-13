Дожидаться очереди к врачу жители Кемерова будут в мобильных палатках МЧС. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram

В Кемерове пациенты будут дожидаться очереди к врачам в мобильных пунктах МЧС. Такие палатки развернут у нескольких учреждений, где сейчас самый большой поток людей.

О большой очередности жители областного центра – и не только – сообщали в последние недели. В связи с этим губернатор Сергей Цивилев организовал внеплановую проверку и посетил кемеровскую поликлинику №5.

-Мягко сказать — неприятно удивлен. Отчеты ответственных лиц оказались далеки от реальности, - отметил глава региона. - Когда зашел внутрь, очередь была под сотню человек. К тому моменту некоторые люди — с температурой, с кашлем — ждали уже пять-шесть часов! Есть и проблемы с записью, потоки больных и здоровых пациентов смешиваются. На профилактические осмотры и плановый прием у поликлиники ресурсов фактически нет. Все врачи задействованы в оказании неотложной помощи, но им не хватает машин, чтобы выезжать на все вызовы. Самое плохое — это не единичный пример, жалобы поступают не только из Кемерова. Приходя получить помощь в больницы, люди не должны заражать друг друга.

В связи с этим Серей Цивилев принял решение передать медучреждениям 170 единиц транспорта для поездок к пациентам на дом, привлечь порядка тысячи студентов-медиков старших курсов для оказания помощи больным, а также развернуть у поликлиник мобильные пункты МЧС с обогревом, чтобы уменьшить очереди в зданиях — пять в Кемерове, четыре в Новокузнецке;

В областном центре они будут располагаться по следующим адресам:

-Заводский район: городская клиническая больница №4 (Базовая улица, 12а);

-Ленинский район: городская клиническая больница №12 (Ленинградский проспект, 49);

-Кировский район: кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Подгорбунского (улица Александрова, 7, к. 5);

-Центральный район: поликлиника №5 (проспект Ленина, 107).

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