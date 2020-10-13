Ректор КемГУ ушел на карантин после контакта с заболевшим коронавирусом. Фото: Пресс-служба КемГУ
Ректор Кемеровского госуниверситета вынужден был уйти на карантин после контакта с заболевшим коронавирусом. Свои обязанности он сейчас выполняет дистанционно.
Александр Просеков - глава опорного вуза Кузбасса - после контакта с коллегой, у которого была подтверждена инфекция, ушел на карантин. Эту информацию подтвердили в пресс-службе вуза.
- В настоящее время ректор КемГУ ведет работу дистанционно, - сообщили в учреждении.
Напомним, что на утро 13 октября в регионе заболели еще 176 человек, общее число зараженных с начала пандемии достигло 12 233 человек. Выписаны 77 пациентов за сутки, а всего 8247 человек вылечились от коронавируса. Также еще четверо скончались, общее число летальных случаев достигло 153.
Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 3833 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3263 человека.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кузбассовец с коронавирусом оказался живым после собственных похорон
Жительница кузбасского села Шабаново, что в Ленинск-Кузнецком районе, похоронила умершего родственника, у которого выявили коронавирус. А потом выяснилось, что дедушка - жив. (подробности)
Следком Кузбасса проверяет информацию о заживо похороненном мужчине с короновирусом
Следственный комитет Кузбасса проверяет информацию о заживо похороненном мужчине с коронавирусом. Ситуацию спровоцировала халатность медицинского персонала.(подробности)
Сергей Цивилев лично проверил очереди в кемеровской поликлинике № 5
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев побывал в кемеровской поликлинике № 5 и оценил очереди в медучреждении. Также оценил уровень оказания медицинской помощи в целом. (подробности)
В кузбасском санатории произошла крупная вспышка коронавируса
В одном из кузбасских санаториев зафиксирована крупная вспышка коронавируса. Зарегистрировано сразу 19 случаев заболевания. (подробности)
Знаменитый воспитанник новокузнецкой школы бокса заболел коронавирусом
Знаменитый боксер Миша Алоян попал в больницу, где врачи диагностировали ему коронавирус. (подробности)