Ректор КемГУ ушел на карантин после контакта с заболевшим коронавирусом. Фото: Пресс-служба КемГУ

Ректор Кемеровского госуниверситета вынужден был уйти на карантин после контакта с заболевшим коронавирусом. Свои обязанности он сейчас выполняет дистанционно.

Александр Просеков - глава опорного вуза Кузбасса - после контакта с коллегой, у которого была подтверждена инфекция, ушел на карантин. Эту информацию подтвердили в пресс-службе вуза.

- В настоящее время ректор КемГУ ведет работу дистанционно, - сообщили в учреждении.

Напомним, что на утро 13 октября в регионе заболели еще 176 человек, общее число зараженных с начала пандемии достигло 12 233 человек. Выписаны 77 пациентов за сутки, а всего 8247 человек вылечились от коронавируса. Также еще четверо скончались, общее число летальных случаев достигло 153.

Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 3833 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3263 человека.

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