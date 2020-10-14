Несколько рейсов отменят в Кемерове из-за перекрытия проспекта Притомского Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Кемерове из-за ремонтных работ на проспекте Притомском будет отменено несколько автобусных рейсов. Об этом горожан предупреждает Управление единого заказчика транспортных услуг.

«Вниманию автомобилистов! С 21.00 16 октября до 0.00 18 октября будет закрыт сквозной проезд по проспекту Притомскому в районе дома № 15», - говорится в сообщении.

УЕЗТУ предупреждает, что в этот период будут отменены следующие рейсы:

- 16 октября по маршруту № 8т: железнодорожный вокзал - д/п «Шалготарьян» - рейс отправлением от д/п «Железнодорожный вокзал» в 19.48.

- 17 и 18 октября все рейсы по маршрутам № 8т :д/п «Шалготарьян» - железнодорожный вокзал и № 83т : д/п «Шалготарьян» - КЭМЗ.

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