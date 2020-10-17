После +15 градусов в Кузбассе резко похолодает Фото: Евгения ГУСЕВА

В воскресенье в Кузбассе резко начнет холодать. Такой прогноз дают синоптики на воскресенье, 18 октября.

Внезапно пришедшее в конце недели в Кузбасс тепло вновь сменится холодом. При этом на юге оно задержится чуть дольше. В ночь на воскресенье, 18 октября, в регионе ожидается +3…+8 градусов. В горах температура будет значительно ниже: до -2 градусов. Ночью по северу области пройдут осадки. В Кемерове ожидается дождь и от пяти до семи градусов тепла.

Юго-западный ветер сменится на северо-западный днем. При порывах его скорость будет достигать 17-22 метров в секунду. К вечеру в Кузбассе снова станет постепенно холодать. В течение же дня ожидается +5…+10, а по югу и до +15 градусов. В Кемерове – от семи до девяти градусом. Местами пройдут дожди.

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