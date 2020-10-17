В Кузбассе резко потеплеет на один день Фото: Евгения ГУСЕВА

Всего на один день в Кузбасс пришло тепло. Днем 17 октября в регионе будет слишком жарко для середины октября.

По данным кемеровского гидрометцентра, в субботу, 17 октября, в Кузбассе будет очень тепло и даже солнечно. По-осеннему теплая погода будет радовать в течение всего дня. Столбики термометров поднимутся до +7…+12 градусов. В течение дня вероятность осадков невелика, а вот облачность может наблюдаться. Омрачить хорошую погоду в регионе может только ветер: его скорость при порывах может достигать 20 метров в секунду.

В Кемерове воздух прогреется до +8…+10 градусов. Осадков не ожидается, а скорость юго-западного ветра будет достигать 7-12 метров в секунду. При порывах ветер может усиливаться до 17 метров в секунду.

Впрочем, уже в воскресенье ветер вновь принесет понижение температуры и дожди.

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