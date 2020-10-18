Сильное землетрясение произошло на юге Кузбасса. ФОТО:Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН

В ночь на 18 октября в Кузбассе произошло землетрясение. По данным сейсмологов, его интенсивность позволяет классифицировать землетрясение как сильное.

Землетрясение магнитудой 4,8 сейсмостанции зафиксировали 18 октября в 00.21. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в 19 километрах на север от города Киселевск. Подземные толчки носили природный характер, а не техногенный, как это нередко бывает на юге Кузбасса.

Магнитуда подземных толчков составила 4,8, что расценивается как сильное землетрясение. Его ощутили жители Киселевска, Белова, Киселевска, Новокузнецка, Прокопьевска и других городов и поселков юга Кузбасса.

"Трясло очень сильно! Кровать болтало! Повключался свет в некоторых комнатах. Шкафы ходуном ходили!" - пишет в соцсетях одна из жительниц Краснобродского. еще один комментатор отметил, что в его доме частично разрушилась труба печи.

"Сидим во дворах, потому что тряхнуло баллов на 5 точно. Все попадало, даже люди с кроватей", - сообщает житель города Белово А многие новокузнечане в соцсетях отмечают, что подземный толчок был ощутим на верхних этажах многоэтажек..

Напомним, это не первое землетрясение за последние дни. Так, после одного из таких подземных толчков, зафиксированных в районе Шерегеша, двое горняков, находившихся в шахте, получили травмы.

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