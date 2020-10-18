Сообщения о закрытии станции скорой помощи прокомментировал мэр Белова. ФОТО: кадр видео со страницы Алексея Курносова в соцсетях

В соцсетях появились сообщения о том, что подстанция скорой помощи в поселке Бачатский закрыта. Действительно ли это произошло и ведется ли прием жителей поселка, рассказал глава города Белово.

Мэр города Алексей Курносов отметил, что сообщение о закрытие подстанции скорой помощи не вполне соответствует действительности. На станции скорой помощи действительно заболели несколько специалистов, один из которых - дежурный фельдшер. Только из-за этого прием граждан, которые самостоятельно обращаются за медицинской помощью в поселке Бачатском, был приостановлен. При этом бригада скорой помощи продолжает работать, и на станции машину скорой помощи застать невозможно из-за огромного количества вызовов.

- Сейчас нагрузка на медиков колоссальная. Количество вызовов увеличились в два с половиной раза - с 13 в «докоронавирусное» время до 40 на текущий момент, отметил Алексей Курносов.

Напомним, ранее министр здравоохранения Кузбасса сообщил, что на помощь медикам придут студенты, а также будут развернуты 13 модульных пунктов.

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