В Кузбассе студентов-медиков направляют на коронавирусную практику не дожидаясь лета. Фото: Минздрав Кузбасса

В Кузбассе принято решение направить студентов на практику, не дожидаясь лета. Уже сейчас 533 человека проходят ее в коронавирусных госпиталях.

В минздраве Кузбасса сообщили, что студенты 4-5 курсов лечебного и педиатрического факультетов Кемеровского государственного медуниверситета запланированную летнюю учебную практику начнут прямо сейчас.

-В условиях роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией колоссально выросла нагрузка на врачей Кузбасса. Ресурсы медучреждений практически исчерпаны. На призыв помочь медуниверситет не смог не откликнуться и в критический период, на помощь пришли будущие врачи. Практика пройденная сейчас пойдёт в зачет летней, - сообщили в ведомстве.

При этом против воли никто студентов заставлять работать в «красной зоне» не будет, трудоустройство туда осуществляется по согласию. Чтобы не подвергать опасности семьи учащихся, будет организовано их раздельное проживание.

-Также руководством КемГМУ прорабатываются механизмы учета труда студентов, системы вознаграждений за ту помощь, которую во время внеочередной учебной практики они будут оказывать врачам, - добавили в минздраве.

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