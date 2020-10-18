Замминистра Кузбасса: кому делают бесплатные тесты на коронавирус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина рассказала о том, почему бесплатные тесты на коронавирус делают не всем жителям региона. Также она сообщила, кому такое тестирование проводят обязательно.

Как отметила Елена Зеленина, существуют санитарные нормы, согласно которым проводится этот вид исследований. Некоторым категориям граждан тест на коронавирус проводится обязательно.

- В первую очередь, это лица, прибывшие из-за пределов Российской Федерации. Во-вторых, это «контактные» по COVID-19 лица. Им делают тест на 8-10 день либо в любой день, в момент появления у них симптомов какого-либо респираторного заболевания, - рассказала Елена Зеленина. - Также это дети, люди, которые проживают в организованных коллективах, например, в детских домах, домах ребенка.

Еще одна категория гражданам, которым обязательно делают тесты на коронавирус – это те, у кого диагностировали внебольничную пневмонию. А вот при легких формах ОРВИ или просто «по желанию» бесплатных тестов не делю: в настоящее время в России нет норм, которые предписывали бы тестирование на коронавирус всех желающих.

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