ГИБДД просит кузбассовцев воздержаться от дальних поездок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ГИБДД Кузбасса просит водителей отказаться от дальних поездок. Во вторник, 20 октября, по северу и центру области выпали осадки.

Неблагоприятные погодные условия и осадки в виде снега и мокрого снега сохраняться в течение всего дня, а также предстоящей ночью. На загородных участках дорог высока вероятность образования гололеда.

-Автомобилистам по возможности следует воздержаться от междугородных поездок, - отметили в ведомстве. - Водителям следует учитывать дорожные и погодные условия при выборе безопасного скоростного режима, дистанции до впереди идущих транспортных средств и бокового интервала.

Водителям напоминают, что на мокрой или заснеженной дороге увеличивается тормозной путь, а из-за высокой скорости можно потерять управление.

Если поездку отложить нельзя, то заранее стоит проверить исправность автомобиля, в том числе световых приборов, стеклоочистителей и системы отопления. Также уже пора сменить летнюю резину на зимнюю.

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