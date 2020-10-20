От -3 до +15 градусов: какая погода будет в Кузбассе 21 октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на среду, 21 октября. Ожидается серьезный разброс температур: от -3 до +15 градусов.

Ночью по региону прогнозируется -3…+2 градуса, днем столбики термометра поднимутся до отметки +10…+15 градусов.

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метра в секунду с порывами до 14 метров. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах жители заметят дымку и туманы.

В Кемерове в ночь на среду ожидается -1…+1 градус, днем воздух прогреется до +11…+13 градусов. Также будет дуть юго-западный ветер с порывами до 13 метров в секунду. Существенных осадков не предвидится.

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