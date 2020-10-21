Жене губернатора Сергея Цивилева пришел положительный тест на коронавирус. Фото: Анна Цивилева/ Instagram

Жене губернатора Кузбасса Сергея Цивилева пришел положительный тест на коронавирус. У самого главы региона те же самые симптомы, поэтому они оба ушли на карантин.

-Мы с супругой заболели. У Анны Евгеньевны пришел положительный тест на коронавирус. Внешние проявления коронавируса у нас одинаковые: температура, катаральные явления и легкий кашель, - рассказал глава региона. – Поэтому мы приняли решение и самоизолировались. Лечение будем проходить на дому. Работа правительства и далее проходит в круглосуточном режиме. Я осуществляют руководство в дистанционном формате, при помощи видеоконференции.

Он подчеркнул, что основная задача областных властей сейчас – здравоохранение: необходимо снять лишнюю нагрузку с врачей, чтобы они могли сконцентрироваться на самом главном – оказании медицинской помощи жителям Кузбасса.

Также под пристальным вниманием находится обеспечение медицинскими препаратами жителей области.

-Коронавирус – это реальность, заболеть им может каждый, - подчеркнул губернатор. – Поэтому обращаюсь с просьбой еще раз соблюдать масочный режим, социальную дистанцию. Врачи работают сейчас на пределе человеческих возможностей, мы должны с огромным уважением относиться к их труду. Они сейчас – наша главная защита. Берегите себя и своих близких.

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