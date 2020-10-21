"Коронавирус – реальность": Сергей Цивилев сообщил о своей болезни. ФОТО: администрация правительства Кузбасса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о том, что он заболел коронавирусом.

- Добрый вечер, уважаемые кузбассовцы. Мы с супругой заболели. У Анны Евгеньевны пришел положительный анализ на коронавирус, - с такими словами губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обратился к жителям региона.

По словам губернатора, у них с супругой болезнь проявляется одинаково: катаральные явления, недомогание и легкий кашель, поэтому они оба решили самоизолироваться. Сейчас Сергей Цивилев и его жена проходят курс лечения - на дому. Однако прекращать работу в настоящее время губернатор не планирует. Он отметил, что осуществляет руководство правительством в дистанционном формате при помощи видеоконференций.

Также губернатор сказал, что одной из важнейших задач правительства сейчас считает облегчить работу врачей, чтобы они могли уделять максимальное внимание каждому заболевшему. Не менее важная задача - обеспечить всеми необходимыми лекарственными препаратами Кузбасс.

- Коронавирус - реальность. Заболеть им может каждый. Поэтому еще раз обращаюсь к вам с просьбой соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, - обратился губернатор к жителям региона. - Врачи сейчас работают на пределе. Мы должны с огромным уважением относиться к их труду. Они сейчас - наша главная защита. Берегите себя и своих близких.

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