В оперштабе назвали число кузбасских школ на онлайн-обучении Фото: Олег ЗОЛОТО

Ученики скольких школ Кузбасса сегодня находятся на дистанционном обучении и почему дети вынуждены учиться не в школьных классах, а дома? Об этом рассказали в оперативном штабе Кузбасса.

По данным оперштаба, сейчас на онлайн-обучении находятся четыре кузбасских школы. Перейти на такой формат занятий здесь были вынуждены из-за большого числа заболевших гриппом и ОРВИ. Еще в двух школах часть классов перешла на дистанционку по той же причине.

А вот из-за коронавируса в Кузбассе не закрыта ни одна школа. При этом частично на этот формат обучения перешли 39 средних общеобразовательных учреждений. Здесь коронавирусом болеют и школьники, и учителя.

Напомним, дистанционное обучение были вынуждены ввести в КузГТУ. Однако с 21 октября студенты и преподаватели вновь вернулись к очному формату занятий.

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