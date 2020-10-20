В Кузбассе на дистанционное обучение перешли шесть школ и 71 класс Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кузбассе на дистанционное обучение перешли шесть школ и 71 отдельный класс в образовательных учреждениях. Всего заболели 188 сотрудников образовательных учреждений и 69 детей.

Из-за выявленных случаев коронавируса школы продолжают переходить на дистанционный формат работы.

- Коронавирус выявили у 188 сотрудников школ и 69 учеников. ОРВИ - у 1857 преподавателей и 20 255 детей. Шесть школ в Анжеро-Судженске, Белове, Ленинск-Кузнецком и в Яйском муниципальных округах переведены на онлайн-обучение, - цитирует сотрудника пресс-службы регионального министерства образования Интерфакс.

Также стало известно, что на удаленный режим в связи с эпидситуацией переведен 71 отдельный класс в 39 школах региона.

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