Сергей Цивилев показал медицинский модуль для ожидания приема в Новокузнецке. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев показал, как выглядит отапливаемый медицинский модуль для ожидания пациентов новокузнецкой больницы №6. Ролик глава региона разместил в своем Instagram.

Ожидать своей очереди в мобильном пункте пациенты могут уже со вторника, 20 октября. В дальнейшем здесь организуют доврачебный прием, что позволит избежать столпотворения в поликлинике и разделить потоки больных.

-Степень комфортности ожидания в этом помещении будет значительно выше, и здесь можно будет работать медперсоналу, интервьюировать пациентов, подготавливать пациента к приему врача в более комфортных улсовиях, - говорит главврач новокузнецкого филиала Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени Барбараша Виталий Херсков.

Он добавил, что к работе в поликлинике приступили студенты 4 и 5 курса КемГМУ, которые помогут снизить нагрузку на врачей.

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