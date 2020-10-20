В КузГТУ скорректировали введенный из-за коронавируса режим учебы. Фото: пресс-служба КузГТУ

В Кузбасском государственном техническом университете скорректировали режим учебы, введенный из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Как говориться в официальной информации, опубликованной на сайте образовательного учреждения, с 21 октября студенты возвращаются к прежнему режиму занятий. А для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и работников расписание занятий будет скорректировано.

-С 21 октября практические занятия проводятся очно, лекционные – осуществляются в первой и (или) второй половине дня или объединены в отдельный лекционный день. Расписание учебных занятий также будет скорректировано с учетом дней, использованных для обучения по программам военной подготовки в военном учебном центре, - отметили в пресс-службе.

Кроме того, стало известно, что лекции в потоках студентов более 50 человек, а также в потоках, объединяющих три и более учебные группы, будут проводиться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

И студенты, и педагоги должны строго соблюдать все профилактические меры, в том числе, обрабатывать руки на входе, носить маски и измерять температуру тела.

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