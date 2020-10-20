Тепловую пушку похитили из палатки МЧС возле поликлиники в Кемерове и сдали в ломбард. Фото: Цивилев.Live

В Кемерове неизвестные похитили тепловую пушку из палатки МЧС рядом с поликлиникой и сдали в ломбард. Оборудование было установлено для обогрева пациентов, ожидающих очереди к врачу.

О произошедшем полицейским рассказали сотрудники самой больницы. Прибывшие на место стражи порядка начали розыск оборудования и человека, который его унес. Вскоре поиски завершились успехом - подозреваемого задержали. Им оказался 50-летний кемеровчанин, которые ранее уже не раз был судим.

- Злоумышленник воспользовался кратковременным отсутствием сотрудника организации, проник внутрь палатки и вынес электроприбор. Похищенное имущество он сдал в ломбард за 7 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Против мужчины возбудили уголовное дело за кражу. Саму палатку обнаружили в одном из комиссионных магазинов города, а после завершения следственных действий вернут законному владельцу.

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