Кузбассовцам разрешили не приходить в поликлинику за продлением больничного Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Жителям Кузбасса разрешили не приходить лично в поликлинику за продлением больничных листов. Работа с ними будет изменена, сообщил заместитель губернатора Алексей Цигельник.

- Мы планируем изменить работу с больничными листами. Продление больничных листов, саму процедуру, обезличить, - сказал он. - Проще говоря, приходить для этого будет не нужно. Медицинская организация осуществит выписку или, вернее, продление больничного листа и передаст его пациенту уже лично. Возможно, даже на дому.

Ранее замгубернатора сообщил о том, что в регионе внедряется новый порядок получения льготных рецептов - вместо одного сразу трех, на три месяца. Также он опроверг информацию о том, что в аптеках отказываются продавать некоторые препараты без рецептов.