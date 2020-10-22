Замгубернатора прокомментировал недостоверную информацию о продаже лекарств от коронавируса. Фото: Оперштаб Кузбасса

Заместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник прокомментировал недостоверные сведения о продаже лекарств. Ранее жители региона сообщали, что аптеки отказываются продавать их без рецептов.

- Появилась информация о том, что ряд препаратов, которые используются в лечении коронавируса, аптечные сети будто бы отказываются продавать людям без рецептов.

Никаких нововведений, связанных с чьими-либо распоряжениями о введении такой формы работы, не существует. Это не соответствует действительности. Порядок не изменился. С аптечными сетями мы все это отработали и продолжаем отрабатывать. Появление таких ситуаций мы мониторим в социальных сетях и будем реагировать на те аптечные организации, о которых такая информация прошла.

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