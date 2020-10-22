В минздраве Кузбасса рассказали о ситуации с коечным фондом для пациентов с коронавирусом

В Минздраве Кузбасса рассказали о ситуации с коечным фондом для поциентов с коронавирусом
Фото: Артем КИЛЬКИН
Представители минздрава Кузбасса в ходе брифинга 22 октября рассказали о ситуации с коечным фондом для заболевших коронавирусом. Специалисты заверили, что он продолжает увеличиваться.
- У нас уже развернуто 3536 коек, что в полтора раза больше, чем было рекомендовано Министерством здравоохранения России (2660 коек), - рассказала первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина. - На ИВЛ в медицинских стационарах находятся 80 пациентов, еще 519 - на кислородной поддержке.
Также она отметила, что в регионе продолжаются мероприятия по увеличению коечного фонда. Места для пациентов будут обеспечены кислородной поддержкой.
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