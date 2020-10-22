В кузбасском минздраве назвали число студентов в красной зоне Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время брифинга, который проходил в Кузбассе 22 октября, замминистра здравоохранения Елена Зеленина назвала число студентов-медиков, которые вышли на работу в кузбасские поликлиники и больницы.

Некоторое время назад было принято решение призвать студентов-медиков на помощь врача. Как сообщила Елена Зеленина, сейчас на 2-недельную практику вышли 626 учащихся медколледжей и 572 студента медуниверситета.

Одновременно с этим некоторые студенты трудоустроены. В основном это студенты 4 курса колледжей и 5-6 курсов медицинского университета. Так, сейчас трудоустроены в больницах и поликлиниках региона 535 студентов. Среди них 151 человек учится в университете, 296 – в колледжах и 88 в ординатуре.

Есть среди студентов и те, кто работает с больными коронавирусом. Это 12 студентов медуниверситета, 12 ординаторов и 25 учащихся медколледжа.

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