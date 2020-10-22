В минздраве Кузбасса прокомментировали гигантские очереди в поликлиниках Фото: Олег ЗОЛОТО

Представители минздрава Кузбасса прокомментировали гигантские очереди в поликлиниках. Также они рассказали, как их планируется сокращать.

В четверг, 22 октября, прошел брифинг по ситуации с коронавирусом в регионе. Один из вопросов касался длинных очередей в учреждениях здравоохранения.

-Да, очереди есть, - подтвердила первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина. – Ежедневно мы проводим проверки в поликлиниках, а также даем рекомендации по решению проблемы. По нашим данным, самыми загруженными днями являются понедельник и пятница. Поэтому будет перераспределение плановых больных на середину недели. Также будем работать над разведением потоков пациентов. В каждой отдельной больнице будут приниматься свои меры.

Также Елена Зеленина добавила, что будет проводиться работа по максимальному переводу пациентов на домашний прием.

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